У Львові судили нацгвардійця, який побив знайомого та погрожував йому пістолетом

Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок нацгвардійцю, який у центрі міста побив знайомого. Після цього військовослужбовець погрожував потерпілому пістолетом.

Про це повідомило видання ZAXID.NET у неділю, 25 лютого.

Вирок для нацгвардійця

Фігуранта визнали винним у хуліганстві та присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, бійка сталася у вересні 2022 року у дворі будинків №18-20 на площі Ринок. У присутності близько 15 осіб, що не були ідентифіковані слідством, військовий без належного мотиву здійснив напад на львів’янина з наміром продемонструвати себе перед оточуючими. Зокрема, нападник ударив потерпілого кулаком у живіт, внаслідок чого той присів та почав плакати. У той час військовий та його неповнолітній друг продовжували завдавати удари потерпілому по голові.

Після цього нацгвардієць вимагав у постраждалого мобільний телефон, аби перевірити, чи не дзвонив він до поліції. Коли ж помітив такий вихідний виклик, витягнув стартовий пістолет марки Ekol Majarov, скерував його на постраждалого та погрожував вистрелити. Згодом фігурант заховав зброю та ще декілька разів вдарив постраждалого.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що відпочивав у центрі міста з друзями, коли помітив потерпілого, з яким раніше мав конфлікт, і вирішив з'ясувати відносини.

Суддя Ірина Волоско визнала нацгвардійця винним у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Вона призначила йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак вироком суду його звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Військовий також повинен компенсувати постраждалому 19 500 грн моральної шкоди.

Нагадаємо, днями на одній із вулиць Мукачева Закарпатської області невідомі чоловіки побили військовослужбовця. Зловмисникам оголосили про підозру.

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