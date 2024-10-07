Во Львове и Киеве разоблачили цех по подделке кофе Lavazza — детали

Во Львове судили организаторов схемы подделки итальянского кофе Lavazza — какое решение принял суд
Во Львове судили организаторов незаконного производства кофе. Они подделывали сырье известного итальянского кофе бренда Lavazza.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В октябре этого года три гражданина организовали изготовление фальсифицированного кофе Lavazza. Они продавали сырье через интернет, в том числе на платформе Olx.
Всего известно о трех случаях отправки из Киева во Львов 360 пачек фальсифицированного кофе по 1 килограмму каждая. После получения товара покупатель отдал его правоохранителям, что свидетельствует о сотрудничестве.
В то же время адрес цеха по производству фальсифицированного итальянского кофе неизвестен, но это происходило в Киеве и Львове. Правоохранители задержали организаторов и возбудили уголовное дело.
Решение суда
Обвиняемые и представитель потерпевшего заключили соглашение о примирении, выплатив причиненный ущерб.
Во время суда организаторов схемы по изготовлению фальсифицированного кофе признали виновными и назначили им штрафы в размере по 185 тысяч гривен двум участникам и еще 170 тысяч гривен третьему.
Напомним, в Киеве судили мужчину, который украл три блока сигарет в одном из магазинов. Это его второе преступление, поэтому суд назначил ему наказание.
Также мы писали, что в Киеве мужчина пытался похитить товары из магазина "Метро" на сумму 1048 грн, спрятав их в кармане и рюкзаке.
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