Во Львове и Киеве разоблачили цех по подделке кофе Lavazza — детали

Железнодорожный суд Львова. Фото: пресс-служба суда

Во Львове судили организаторов незаконного производства кофе. Они подделывали сырье известного итальянского кофе бренда Lavazza.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре этого года три гражданина организовали изготовление фальсифицированного кофе Lavazza. Они продавали сырье через интернет, в том числе на платформе Olx.

Всего известно о трех случаях отправки из Киева во Львов 360 пачек фальсифицированного кофе по 1 килограмму каждая. После получения товара покупатель отдал его правоохранителям, что свидетельствует о сотрудничестве.

В то же время адрес цеха по производству фальсифицированного итальянского кофе неизвестен, но это происходило в Киеве и Львове. Правоохранители задержали организаторов и возбудили уголовное дело.

Решение суда

Обвиняемые и представитель потерпевшего заключили соглашение о примирении, выплатив причиненный ущерб.

Во время суда организаторов схемы по изготовлению фальсифицированного кофе признали виновными и назначили им штрафы в размере по 185 тысяч гривен двум участникам и еще 170 тысяч гривен третьему.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который украл три блока сигарет в одном из магазинов. Это его второе преступление, поэтому суд назначил ему наказание.

Также мы писали, что в Киеве мужчина пытался похитить товары из магазина "Метро" на сумму 1048 грн, спрятав их в кармане и рюкзаке.