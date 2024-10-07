У Львові та Києві викрили цех з підроблення кави Lavazza — деталі

Залізничний районний суд Львова. Фото: пресслужба суду

У Львові судили організаторів незаконного виробництва кави. Вони підроблювали сировину відомого італійського бренду кави Lavazza.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні цього року троє громадян організували виготовлення фальсифікованої кави Lavazza. Вони продавали сировину через інтернет, зокрема на платформі Olx.

Загалом відомо про три випадки відправлення з Києва до Львова 360 пачок фальсифікованої кави по 1 кілограму кожна. Після отримання товару покупець віддав його правоохоронцям, що свідчить про співпрацю.

Водночас адреса цеху з виробництва фальсифікованої італійської кави невідома, але це відбувалося у Києві та Львові. Правоохоронці затримали організаторів та відкрили кримінальну справу.

Рішення суду

Обвинувачені та представник потерпілого уклали угоду про примирення, виплативши завдану шкоду.

Під час суду організаторів схеми з виготовлення фальсифікованої кави визнали винними та призначили їм штрафи у розмірі по 185 тисяч гривень двом учасникам та ще 170 тисяч гривень — третьому.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який вкрав три блоки цигарок в одному з магазинів. Це його другий злочин, тому суд призначив йому покарання.

Також ми писали, що у Києві чоловік намагався викрасти товари з магазину "Метро" на суму 1 048 грн, сховавши їх у кишені та рюкзак.