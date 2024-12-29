Водитель микроавтобуса во Львовской области пытался переправить уклониста, но получил приговор суда

Проверка документов на границе Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Мостиский районный суд Львовской области принял решение в отношении жителя Ивано-Франковска, которого признали виновным в попытке незаконной переправки лица через государственную границу Украины. Он пытался ввести в заблуждение пограничников, предоставил ложную информацию о количестве пассажиров в автомобиле.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Суть дела

Согласно материалам дела, обвиняемый оборудовал специальный тайник под задним сиденьем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с целью перевозки военнообязанного за границу. При проверке он попытался ввести в заблуждение пограничников, предоставил ложную информацию о количестве пассажиров в автомобиле. Во время проведения контрольных мероприятий в скрытой нише микроавтобуса был обнаружен военнообязанный, незаконно хотевший уехать из страны.

Что решил суд

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Судья признала его виновным по ч.1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу) и назначила ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, учитывая признание вины и обстоятельства дела, суд постановил уволить обвиняемого от отбывания основного наказания, установив два года испытательного срока.

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