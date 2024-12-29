Водій мікроавтобуса на Львівщині намагався переправити ухилянта, але отримав вирок суду

Перевірка документів на кордоні України. Ілюстративне фото: УНІАН

Мостиський районний суд Львівської області ухвалив рішення стосовно мешканця Івано-Франківська, якого визнали винним у спробі незаконного переправлення особи через державний кордон України. Намагаючись ввести в оману прикордонників, надав неправдиву інформацію про кількість пасажирів у автомобілі.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суть справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений обладнав спеціальну схованку під заднім сидінням мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з метою перевезення військовозобов'язаного за кордон. При перевірці він спробував ввести в оману прикордонників, надав неправдиву інформацію про кількість пасажирів у автомобілі. Під час проведення контрольних заходів у прихованій ніші мікроавтобуса було виявлено військовозобов'язаного, який незаконно прагнув виїхати з країни.

Що вирішив суд

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину. Суддя визнала його винним за ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, враховуючи визнання вини та обставини справи, суд постановив звільнити обвинуваченого від відбування основного покарання, встановивши два роки іспитового строку.

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