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У Львові судили перевізника, що хотів переправити ухилянта

29 грудня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Водій мікроавтобуса на Львівщині намагався переправити ухилянта, але отримав вирок суду
Перевірка документів на кордоні України. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мостиський районний суд Львівської області ухвалив рішення стосовно мешканця Івано-Франківська, якого визнали винним у спробі незаконного переправлення особи через державний кордон України. Намагаючись ввести в оману прикордонників, надав неправдиву інформацію про кількість пасажирів у автомобілі.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суть справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений обладнав спеціальну схованку під заднім сидінням мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з метою перевезення військовозобов'язаного за кордон. При перевірці він спробував ввести в оману прикордонників, надав неправдиву інформацію про кількість пасажирів у автомобілі. Під час проведення контрольних заходів у прихованій ніші мікроавтобуса було виявлено військовозобов'язаного, який незаконно прагнув виїхати з країни. 

Що вирішив суд

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину. Суддя визнала його винним за ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, враховуючи визнання вини та обставини справи, суд постановив звільнити обвинуваченого від відбування основного покарання, встановивши два роки іспитового строку. 

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт чоловіком та працівниками ТЦК та СП. Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи та наїхав на працівника ТЦК.

Арцизький районний суд Одеської області покарав чоловіка, який ухилився від військового обліку. Мешканець міста Арциз не пішов на військово-лікарську комісії.

кордон мобілізація львів війна в Україні ухилянти

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