Во Львове предприниматель получил 340 тыс. грн штрафа за переправку уклонистов за границу

Галицкий райсуд Львова. Фото: Facebook суда

Во Львове предприниматель вместе с сообщниками организовал схему незаконного выезда мужчин за границу. С их помощью за пределы Украины выехал по меньшей мере четыре военнообязанных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Предприниматель вступил в сговор с другими лицами и организовал схему незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста. Для этого они приобрели автобус Volkswagen LT 35, нашли человека, на которого открыли ФЛП для осуществления международных перевозок, и получили соответствующие разрешения.

С их "помощью" по меньшей мере один военнообязанный успешно выехал за границу как водитель, работающий на этого ФЛП, — его внесли в систему "Шлях".

Позже организаторы нашли еще одного человека, на которого открыли другой ФЛП и зарегистрировали микроавтобус Citroеn Jumper. Как водители этого ФЛП за границу выехали еще три человека, а четвертый человек получил все необходимые документы для выезда.

За услуги он заплатил 5 000 долларов — предпринимателя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконной переправки людей за границу.

Решение суда

Во время суда мужчина признал свою вину и объяснил свои действия сложными семейными обстоятельствами — потребностью в деньгах для лечения ребенка. Он попросил перечислить уплаченный в его пользу залог в размере 214 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Судья признал организатора схемы виновным и назначил ему 340 тысяч гривен штрафа.

Ранее в Одесской области судили мужчину, который хотел служить, но потерял паспорт. Он распечатал документ на принтере и пошел с ним в ТЦК.

Также мы писали, что на Львовщине судили мужчину, который не явился в ТЦК, потому что "не смог доехать".