Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові судили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів за кордон arrow

У Львові судили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів за кордон

2 жовтня 2024 18:45
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові підприємець отримав 340 тис. грн штрафу за переправлення ухилянтів за кордон
Галицький районний суд Львова. Фото: Facebook суду
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові підприємець разом зі спільниками організував схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. З їх допомогою за межі України виїхав щонайменше четверо військовозобов'язаних.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Підприємець вступив у змову з іншими особами та організували схему незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. Для цього вони придбали бус Volkswagen LT 35, знайшли людину, на яку відкрили ФОП для здійснення міжнародних перевезень, та отримали відповідні дозволи.

З їхньою "допомогою" щонайменше один військовозобов’язаний успішно виїхав за кордон як водій, що працює на цього ФОПа — його внесли до системи "Шлях".

Згодом організатори знайшли ще одну людину, на яку відкрили інший ФОП та зареєстрували мікроавтобус Citroеn Jumper. Як водії цього ФОПа за кордон виїхали ще троє людей, а четвертий чоловік отримав усі необхідні документи для виїзду.

За послуги він заплатив 5 000 доларів — підприємця затримали. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення людей за кордон.

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину та пояснив свої дії складними сімейними обставинами — потребою у грошах на лікування дитини. Він попросив перерахувати сплачену на його користь заставу у розмірі 214 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Суддя визнав організатора схеми винним та призначив йому 340 тисяч гривень штрафу.

Раніше на Одещині судили чоловіка, який хотів служити, але загубив паспорт. Він роздрукував документ на принтері й пішов з ним до ТЦК. 

Також ми писали, що на Львівщині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК, бо "не зміг доїхати".

кордон суд Львів ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:03 Умань потопає у смітті під кінець першого дня святкувань Рош га-Шана — відео

20:00 "Нью-Йоркські" ціни в Умані — яка вартість квартир і таксі для хасидів

20:00 ВЛК в 2024 році — у ТЦК пояснили, як швидко треба пройти комісію

19:40 У Херсоні пролунали вибухи

19:38 Юрист пояснив, як відбуватиметься мобілізація добровольців без участі ТЦК

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

19:23 Кабмін змінив порядок виплати компенсації за загиблих — чого чекати родичам

19:20 Зеленський підписав низку рішень РНБО щодо оборонного бюджету на 2025 рік

19:17 Графіки відключень — в Укренерго закликали економно споживати світло

19:12 Пушич здивував складом на матч з Аталантою — Ахметову такий стиль не подобається

19:04 Окупанти обстріляли станцію "швидкої" на Харківщині — медики показали наслідки

20:03 Умань потопає у смітті під кінець першого дня святкувань Рош га-Шана — відео

20:00 "Нью-Йоркські" ціни в Умані — яка вартість квартир і таксі для хасидів

20:00 ВЛК в 2024 році — у ТЦК пояснили, як швидко треба пройти комісію

19:40 У Херсоні пролунали вибухи

19:38 Юрист пояснив, як відбуватиметься мобілізація добровольців без участі ТЦК

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

19:23 Кабмін змінив порядок виплати компенсації за загиблих — чого чекати родичам

19:20 Зеленський підписав низку рішень РНБО щодо оборонного бюджету на 2025 рік

19:17 Графіки відключень — в Укренерго закликали економно споживати світло

19:12 Пушич здивував складом на матч з Аталантою — Ахметову такий стиль не подобається

19:04 Окупанти обстріляли станцію "швидкої" на Харківщині — медики показали наслідки

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня