У Львові підприємець отримав 340 тис. грн штрафу за переправлення ухилянтів за кордон

Галицький районний суд Львова. Фото: Facebook суду

У Львові підприємець разом зі спільниками організував схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. З їх допомогою за межі України виїхав щонайменше четверо військовозобов'язаних.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Підприємець вступив у змову з іншими особами та організували схему незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. Для цього вони придбали бус Volkswagen LT 35, знайшли людину, на яку відкрили ФОП для здійснення міжнародних перевезень, та отримали відповідні дозволи.

З їхньою "допомогою" щонайменше один військовозобов’язаний успішно виїхав за кордон як водій, що працює на цього ФОПа — його внесли до системи "Шлях".

Згодом організатори знайшли ще одну людину, на яку відкрили інший ФОП та зареєстрували мікроавтобус Citroеn Jumper. Як водії цього ФОПа за кордон виїхали ще троє людей, а четвертий чоловік отримав усі необхідні документи для виїзду.

За послуги він заплатив 5 000 доларів — підприємця затримали. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення людей за кордон.

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину та пояснив свої дії складними сімейними обставинами — потребою у грошах на лікування дитини. Він попросив перерахувати сплачену на його користь заставу у розмірі 214 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Суддя визнав організатора схеми винним та призначив йому 340 тисяч гривень штрафу.

Раніше на Одещині судили чоловіка, який хотів служити, але загубив паспорт. Він роздрукував документ на принтері й пішов з ним до ТЦК.

Також ми писали, що на Львівщині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК, бо "не зміг доїхати".