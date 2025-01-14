Во Львове подрядчика оштрафовали за недостроенное укрытие

Строительные работы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Солонковского сельского совета против подрядной организации ООО "Гарнобуд". Компания должна была выполнить ремонтные работы по строительству укрытия в селе Зубра, однако не завершила их и не устранила выявленные дефекты.

Об этом говорится в судебном приговоре, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Подрядчик не построил укрытие

Сельсовет в июле 2023 года заключил договор с подрядчиком на строительство временного укрытия на ул. И. Франко, 20. Общая стоимость работ составляла 5,1 млн грн, из которых 900 тыс. грн предполагалось оплатить в 2023 году, а остальные - в следующем году.

Но впоследствии стороны внесли изменения в договор, согласовав выплату всей суммы в пределах того же года.

В декабре заказчики провели проверку, во время которой обнаружили невыполнение части работ и ряд дефектов. Сельский совет обратился к подрядчику с требованием устранить недостатки, однако те не были выполнены.

Сельский совет обратился к подрядчику с требованием устранить недостатки.

По итогам судебной строительно-технической экспертизы суд признал иск обоснованным. ООО "Гарнобуд" обязали уплатить более 485 тыс. грн убытков и 7 тыс. грн судебного сбора. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в Днепропетровской области судили военнослужащего, который бросил гранату во двор'я соседа.

Также в Харьковской области судили подрядчика, который недостроил фортификационные сооружения, но получил средства.