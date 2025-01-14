У Львові підрядника оштрафували за недобудоване укриття

Будівельні роботи. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Солонківської сільської ради проти підрядної організації ТзОВ "Гарнобуд". Компанія мала виконати ремонтні роботи з будівництва укриття в селі Зубра, однак не завершила їх і не усунула виявлені дефекти.

Про це йдеться у судовому вироку, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Підрядник не збудував укриття

Сільрада у липні 2023 року уклала договір із підрядником на будівництво тимчасового укриття на вул. І. Франка, 20. Загальна вартість робіт становила 5,1 млн грн, із яких 900 тис. грн передбачалося сплатити у 2023 році, а решту — наступного року.

Проте згодом сторони внесли зміни до договору, узгодивши виплату усієї суми в межах того ж року.

У грудні замовники провели перевірку, під час якої виявили невиконання частини робіт та низку дефектів. Сільська рада звернулася до підрядника з вимогою усунути недоліки, однак ті не були виконані.

За підсумками судової будівельно-технічної експертизи суд визнав позов обґрунтованим. ТзОВ "Гарнобуд" зобов’язали сплатити понад 485 тис. грн збитків і 7 тис. грн судового збору. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили військовослужбовця, який кинув гранату на подвір'я сусіда.

Також у Харківській області судили підрядника, який недобудував фортифікаційні споруди, але отримав кошти.