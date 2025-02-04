Суд во Львовской области оштрафовал водителя за наезд на собаку

Собака бежит. Фото: Freepik

В Яворивском районе Львовской области суд оштрафовал работницу Государственной пограничной службы. Она совершила наезд на собаку, которая выбежала на дорогу.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент произошел 18 декабря 2024 года в 11:05 на автодороге Яворов-Грушев, недалеко от села Дрогомышль. Водитель автомобиля Audi A6 не была внимательной к дорожной обстановке и не приняла меры для экстренного торможения, что привело к наезду на животное. В результате ДТП транспортное средство получило повреждения.

Сама же женщина на судебное заседание не явилась. Суд признал действия женщины нарушением пункта 2.3 Правил дорожного движения и квалифицировал их по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водителя признали виновной и наложили штраф в размере 850 гривен. Кроме этого, она должна уплатить судебный сбор в размере 605,60 грн.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок документ будет передан на принудительное исполнение, что приведет к двойному размеру штрафа.

Напомним, в Харькове наказали мужчину, который решил ограбить пожилого мужчину, потерявшего сознание на улице.

Между тем стало известно, что суд взял под стражу подозреваемого в убийстве работника ТЦК на Полтавщине.