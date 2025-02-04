Суд у Львівській області оштрафував водійку за наїзд на собаку

Собака біжить. Фото: Freepik

У Яворівському районі Львівської області суд оштрафував працівницю Державної прикордонної служби. Вона здійснила наїзд на собаку, що вибіг на дорогу.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався 18 грудня 2024 року о 11:05 на автодорозі Яворів-Грушів, неподалік села Дрогомишль. Водійка автомобіля Audi A6 не була уважною до дорожньої обстановки та не вжила заходів для екстреного гальмування, що призвело до наїзду на тварину. Внаслідок ДТП транспортний засіб отримав пошкодження.

Сама ж жінка на судове засідання не з'явилась. Суд визнав дії жінки порушенням пункту 2.3 Правил дорожнього руху та кваліфікував їх за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водійку визнали винною та наклали штраф у розмірі 850 гривень. Окрім цього, вона повинна сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн.

У разі несплати штрафу у встановлений термін документ буде передано на примусове виконання, що призведе до подвійного розміру штрафу.

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