Во Львове осудили мошенника за обман женщины на 192 тысячи гривен

Судейский молоток. Фото: Freepik

Франковский районный суд Львова признал виновным ранее судимого жителя Одессы в мошенничестве. Он выманил у женщины более 190 тысяч гривен, солгав ей о том, что ее дочь якобы попала в ДТП и нуждается в помощи.

Об этом стало известно из судебного приговора, который обнародовали на Опендатабот.

Мужчина обманул женщину и выманил деньги у нее

Суд установил, что 4 апреля 2024 года обвиняемый действовал совместно с неустановленным лицом. Сначала сообщник позвонил на стационарный телефон пожилой женщины и сообщил ложную информацию о якобы ДТП, в которое попала ее дочь, и необходимость срочного лечения.

Поверив этим словам, потерпевшая впустила в квартиру обвиняемого, который, пользуясь обманом, получил от нее 3050 евро (128 893 грн) и 1600 долларов США (63 840 грн) — всего 192 733 грн.

В суде мужчина полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства преступления. Его вину также подтвердили материалы дела, которые стороны не отрицали. Суд квалифицировал действия по ч.3 ст.190 УК Украины - мошенничество, совершенное группой лиц в военное время с причинением значительного ущерба.

Суд учел предыдущие судимости обвиняемого, в частности приговоры Ивано-Франковского городского суда от 19 декабря 2024 года и Луцкого горрайонного суда от 2 июля 2025 года, последний из которых предусматривал 5 лет лишения свободы и штраф. На основании ч.4 ст.70 УК Украины путем частичного сложения сроков окончательное наказание определено в пять лет и один месяц лишения свободы.

Суд постановил вернуть потерпевшей изъятые в ходе расследования 2600 евро, отменить арест на часть вещественных доказательств, конфисковать в доход государства два мобильных телефона, а другие вещественные доказательства оставить при материалах производства.

