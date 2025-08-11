У Львові засудили шахрая за обман жінки на 192 тисячі гривень

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Франківський районний суд Львова визнав винним раніше судимого мешканця Одеси у шахрайстві. Він виманив у жінки понад 190 тисяч гривень, збрехавши їй про те, що її донька нібито потрапила у ДТП і потребує допомоги.

Про це стало відомо із судового вироку, який оприлюднили на Опендатабот.

Чоловік обдурив жінку та виманив гроші в неї

Суд встановив, що 4 квітня 2024 року обвинувачений діяв спільно з невстановленою особою. Спершу спільник зателефонував на стаціонарний телефон літньої жінки та повідомив неправдиву інформацію про нібито ДТП, в яку потрапила її донька, та потребу термінового лікування.

Повіривши цим словам, потерпіла впустила до квартири обвинуваченого, який, користуючись обманом, отримав від неї 3050 євро (128 893 грн) та 1600 доларів США (63 840 грн) — загалом 192 733 грн.

У суді чоловік повністю визнав свою провину та підтвердив обставини злочину. Його провину також підтвердили матеріали справи, які сторони не заперечували. Суд кваліфікував дії за ч.3 ст.190 КК України — шахрайство, вчинене групою осіб у воєнний час із заподіянням значної шкоди.

Суд врахував попередні судимості обвинуваченого, зокрема вироки Івано-Франківського міського суду від 19 грудня 2024 року та Луцького міськрайонного суду від 2 липня 2025 року, останній з яких передбачав 5 років позбавлення волі та штраф. На підставі ч.4 ст.70 КК України шляхом часткового складання строків остаточне покарання визначено у п'ять років і один місяць позбавлення волі.

Суд постановив повернути потерпілій вилучені під час розслідування 2600 євро, скасувати арешт на частину речових доказів, конфіскувати в дохід держави два мобільні телефони, а інші речові докази залишити при матеріалах провадження.

