Во Львове школьник фотографировал людей на улице - его судили

Во Львове судили школьника, который фотографировал людей на улице
Во Львове судили несовершеннолетнего, который фотографировал людей на улице. Для этого он разместил детскую коляску на тротуаре в центре, где был фотоаппарат и ноутбук.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Так, 5 апреля около 15:25 ученик 11 класса незаконно разместил детскую коляску на тротуаре на пересечении улиц Армянской и Крековской в центре Львова. В ней лежал ноутбук и принтер, которые парень использовал для предоставления услуг фотографирования без соответствующего разрешения городского совета.
В материалах суда отметили, что это является нарушением правил благоустройства Львовской городской территориальной общины.
Решение суда
Во время суда парень признал свою вину и попросил не наказывать строго. Наказание ограничилось устным предупреждением вместо наложения штрафа. Также после инцидента горсовет ограничил работу уличных фотографов и музыкантов.
Напомним, на Прикарпатье судили мужчину, который ездил на самокате в состоянии алкогольного опьянения.
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