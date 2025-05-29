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Во Львове судили школьника, который фотографировал людей на улице

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Дата публикации 29 мая 2025 08:32
Во Львове школьник фотографировал людей на улице - его судили
Школьники с фотоаппаратами. Фото: Facebook/Евген Бойко

Во Львове судили несовершеннолетнего, который фотографировал людей на улице. Для этого он разместил детскую коляску на тротуаре в центре, где был фотоаппарат и ноутбук.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, 5 апреля около 15:25 ученик 11 класса незаконно разместил детскую коляску на тротуаре на пересечении улиц Армянской и Крековской в центре Львова. В ней лежал ноутбук и принтер, которые парень использовал для предоставления услуг фотографирования без соответствующего разрешения городского совета.

Фотографував людей без дозволу - судили школяра у Львові
Тележка с ноутбуком и принтером. Фото: Facebook/Евгений Бойко

В материалах суда отметили, что это является нарушением правил благоустройства Львовской городской территориальной общины.

Решение суда

Во время суда парень признал свою вину и попросил не наказывать строго. Наказание ограничилось устным предупреждением вместо наложения штрафа. Также после инцидента горсовет ограничил работу уличных фотографов и музыкантов.

Напомним, на Прикарпатье судили мужчину, который ездил на самокате в состоянии алкогольного опьянения.

А в Черновцах пенсионерка судилась с троллейбусным управлением из-за штрафа.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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