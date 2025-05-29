У Львові школяр фотографував людей на вулиці — його судили

Школярі з фотоапаратами. Фото: Facebook/Євген Бойко

У Львові судили неповнолітнього, який фотографував людей на вулиці. Для цього він розмістив дитячий візок на тротуарі в центрі, де був фотоапарат та ноутбук.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, 5 квітня близько 15:25 учень 11 класу незаконно розмістив дитячий візок на тротуарі на перетині вулиць Вірменської та Креківської у центрі Львова. В ньому лежав ноутбук та принтер, як хлопець використовував для надання послуг фотографування без відповідного дозволу міської ради.

Візок з ноутбуком та принтером. Фото: Facebook/Євген Бойко

У матеріалах суду зазначили, що це є порушенням правил благоустрою Львівської міської територіальної громади.

Рішення суду

Під час суду хлопець визнав свою провину та попросив не карати суворо. Покарання обмежилося усним попередженням замість накладення штрафу. Також після інциденту міськрада обмежила роботу вуличних фотографів і музикантів.

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