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Во Львове судили трех коллаборантов, которые добровольно сотрудничали с оккупантами

17 мая 2024 12:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Три коллаборанта занимали должности в оккупационных органах — их судили
Заседание суда. Иллюстративное фото: nikcenter.org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове состоялся суд над тремя украинцами, которые занимались коллаборационной деятельностью. Они занимали должности в оккупационных органах на захваченных Россией территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 17 мая.

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Во Львове судили трех коллаборантов

Так, в апреле 2022 года один из мужчин добровольно вступил в должность пожарного в незаконном правоохранительном органе так называемой "ДНР", который создали представители России в Волновахе Донецкой области.

Другой украинец в июле того же года добровольно согласился на предложение оккупационных властей относительно должности специалиста в "Службе по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Херсонской области".

Там он осуществлял контрольно-надзорные функции в управлениях и пожарно-спасательных отрядах, в частности, контролировал работу в подразделениях по организации и обеспечению условий несения службы личным составом.

Третья коллаборантка имела звание "майор полиции" и в августе 2022 года в Донецкой области добровольно устроилась на работу в оккупационный "правоохранительный орган". Там она была начальником сектора миграционной службы так называемого МВД ДНР.

Три гражданина Украины присягнули на верность террористической организации и способствовали установлению и утверждению временной оккупации части территории в Донецкой и Херсонской областях.

Во время суда им назначили наказание в виде 15, 10 и 12 лет лишения свободы и применили дополнительные ограничения — лишили права занимать какие-либо должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15, 15 и 10 лет с конфискацией имущества.

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Скриншот пооста Львовской областной прокуратуры

Напомним, в Харьковской области разоблачили двух коллаборантов, которые пытались построить карьеру правоохранителей, сотрудничая с оккупационными властями.

Также мы писали, что согласно доказательной базе от Службы безопасности, в Украине осудили троих предателей, стрелявших в бойцов Вооруженных сил. Им грозит 15 лет лишения свободы.

суд
госизмена
оккупанты
Коллаборант
война в Украине

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