Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові судили трьох колаборантів, які добровільно співпрацювали з окупантамии arrow

У Львові судили трьох колаборантів, які добровільно співпрацювали з окупантамии

17 травня 2024 12:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Троє колаборантів обіймали посади в окупаційних органах — їх судили
Засідання суду. Ілюстративне фото: nikcenter.org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові відбувся суд над трьома українцями, що займалися колабораційною діяльністю. Вони обіймали посади в окупаційних органах на захоплених Росією територіях.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 17 травня.

Читайте також:

У Львові судили трьох колаборантів

Так, у квітні 2022 року один із чоловіків добровільно обійняв посаду пожежника в незаконному правоохоронному органі так званої "ДНР", який створили представники Росії у Волновасі Донецької області.

Інший українець у липні того ж року добровільно погодився на пропозицію окупаційної влади щодо посади спеціаліста у "Службі по справам цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Херсонської області".

Там він здійснював контрольно-наглядові функції в управліннях та пожежно-рятувальних загонах, зокрема, контролював роботу у підрозділах з питань організації та забезпечення умов несення служби особовим складом.

Третя колаборантка мала звання "майор поліції", у серпні 2022 року на Донеччині добровільно влаштувалася на роботу в окупаційний "правоохоронний орган". Там вона була начальником сектору міграційної служби так званого "МВС ДНР".

Троє громадян України присягнули на вірність терористичній організації та сприяли встановленню й утвердженню тимчасової окупації частини території в Донецькій  та Херсонській областях. 

Під час суду їм призначили покарання у вигляді 15, 10 та 12 років позбавлення волі й застосували додаткові обмеження — позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15, 15 та 10 років з конфіскацією майна.

null
Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, на Харківщині викрили двох колаборантів, які намагалися побудувати кар'єру правоохоронців, співпрацюючи з окупаційною владою.

Також ми писали, що згідно з доказовою базою від Служби безпеки, в Україні засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил. Їм загрожує 15 років позбавлення волі. 

суд
держзрада
окупанти
Колаборант
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників