Троє колаборантів обіймали посади в окупаційних органах — їх судили

Засідання суду. Ілюстративне фото: nikcenter.org

У Львові відбувся суд над трьома українцями, що займалися колабораційною діяльністю. Вони обіймали посади в окупаційних органах на захоплених Росією територіях.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 17 травня.

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Так, у квітні 2022 року один із чоловіків добровільно обійняв посаду пожежника в незаконному правоохоронному органі так званої "ДНР", який створили представники Росії у Волновасі Донецької області.

Інший українець у липні того ж року добровільно погодився на пропозицію окупаційної влади щодо посади спеціаліста у "Службі по справам цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Херсонської області".

Там він здійснював контрольно-наглядові функції в управліннях та пожежно-рятувальних загонах, зокрема, контролював роботу у підрозділах з питань організації та забезпечення умов несення служби особовим складом.

Третя колаборантка мала звання "майор поліції", у серпні 2022 року на Донеччині добровільно влаштувалася на роботу в окупаційний "правоохоронний орган". Там вона була начальником сектору міграційної служби так званого "МВС ДНР".

Троє громадян України присягнули на вірність терористичній організації та сприяли встановленню й утвердженню тимчасової окупації частини території в Донецькій та Херсонській областях.

Під час суду їм призначили покарання у вигляді 15, 10 та 12 років позбавлення волі й застосували додаткові обмеження — позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15, 15 та 10 років з конфіскацією майна.

Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, на Харківщині викрили двох колаборантів, які намагалися побудувати кар'єру правоохоронців, співпрацюючи з окупаційною владою.

Також ми писали, що згідно з доказовою базою від Служби безпеки, в Україні засудили трьох зрадників, які стріляли в бійців Збройних сил. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.