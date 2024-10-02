Начислял премии нетрезвым подчиненным — как суд Львова наказал военного

Яворивский районный суд. Фото: Судебная власть Украины

Яворивский районный суд во Львовской области вынес приговор командиру батареи одной из воинских частей, признав его виновным в сокрытии дисциплинарных нарушений подчиненных. Он должен уплатить штраф за небрежное исполнение своих обязанностей.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Командир батареи обеспечения учебного процесса в 2022 году не оформил надлежащие протоколы по четырем военным, которые находились на службе в состоянии алкогольного опьянения. Вместо штрафа в размере 17 тысяч гривен каждому они получили необоснованные премии на общую сумму более 100 тысяч гривен. Против командира было открыто производство из-за халатного отношения к службе.

Решение суда

Он не присутствовал на судебном заседании, однако предоставил письменное заявление, признав свою вину. Судья, рассмотрев дело, назначил штраф в размере 2 465 гривен, однако это решение может быть обжаловано.

Напомним, на Черниговщине уклонист судился за то, что его хотели мобилизовать, потому что считает, что воевать должны только те, кто имеет военное образование.

Также в суде выбирали наказание для отца ребенка с инвалидностью, который не желал мобилизоваться.