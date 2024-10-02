Нараховував премії нетверезим підлеглим — як суд Львову покарав військового

Яворівський районний суд. Фото: Судова влада України

Яворівський районний суд на Львівщині виніс вирок командиру батареї однієї з військових частин, визнавши його винним у приховуванні дисциплінарних порушень підлеглих. Він має сплатити штраф за недбале виконання своїх обов'язків.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Командир батареї забезпечення навчального процесу у 2022 році не оформив належні протоколи щодо чотирьох військових, які перебували на службі в стані алкогольного сп'яніння. Замість штрафу у розмірі 17 тисяч гривень кожному вони отримали необґрунтовані премії на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Проти командира було відкрито провадження через халатне ставлення до служби.

Рішення суду

Він не був присутній на судовому засіданні, проте надав письмову заяву, визнавши свою провину. Суддя, розглянувши справу, призначив штраф у розмірі 2 465 гривень, однак це рішення може бути оскаржене.

Нагадаємо, на Чернігівщині ухилянт судився за те, що його хотіли мобілізувати, бо вважає, що воювати мають лише ті, хто має військову освіту.

Також у суді обирали покарання для батька дитини з інвалідністю, який не бажав мобілізуватися.