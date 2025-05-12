Во Львове военнослужащий получил приговор за мошенничество с выездом за границу

Судья держит молоток. Фото: Freepik

Во Львове суд вынес приговор по делу военнослужащего Вооруженных сил Украины, обвиняемого в организации незаконного пересечения государственной границы Украины. Однако во время судебного разбирательства было доказано, что мужчина не имел реальной возможности организовать выезд, зато обманул потерпевшего на крупную сумму.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Мужчина обещал за взятку выезд за границу

Как установил суд, в январе 2024 года обвиняемый, который является жителем Червонограда, и проходит службу в ВСУ, во время встречи в городе сообщил мужчине, что может организовать его нелегальный выезд за границу в Закарпатскую область за 10 000 долларов США. По версии следствия, 5 февраля 2024 года обвиняемый приехал во Львов и получил указанную сумму из фальшивых долларов из рук в руки, после чего был задержан полицией.

Сначала действия обвиняемого квалифицировали по ч. 3 ст. 332 УК Украины как организацию незаконной переправки лиц через границу из корыстных побуждений. Однако во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, но в мошенничестве — сообщил, что хотел обмануть мужчину и на самом деле не имел никаких реальных возможностей переправить его за границу. Также он сказал, что придумал всю схему, ориентируясь на информацию из соцсетей. Его целью было только завладение деньгами.

Показания обвиняемого согласовывались с показаниями потерпевшего, который подтвердил, что познакомился с фигурантом через таксиста, а затем получал от него инструкции по пересечению границы в обход пунктов пропуска. Свидетель рассказал о договоренной передаче средств и последующей встрече во Львове, где он передал деньги перед поездкой в Ужгород. Именно в этот момент обвиняемого задержали.

Другие свидетели также подтвердили, что в авто действительно передавались средства, а обвиняемый не намеревался выполнять ни одного реального маршрута. Во время обыска в его машине нашли подготовленные фальшивые купюры, телефон и вещи пассажиров.

Суд, оценив все предоставленные стороной обвинения доказательства, пришел к выводу, что обвиняемый не имел соучастников, не владел средствами для организации пересечения границы и не имел реального плана действий. Его целью было только получение денег.

Учитывая отсутствие реального намерения организовывать незаконный выезд, суд признал обвиняемого виновным не в организации нелегального пересечения границы, а в мошенничестве — ч. 4 ст. 190 УК Украины. По приговору, ему назначено 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье судили военнослужащего, который самовольно покинул службу и не возвращался в армию 1,5 года.

Также в Ивано-Франковске наказали женщину, которая вступила в российскую партию.