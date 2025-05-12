У Львові військовослужбовець отримав вирок за шахрайство з виїздом за кордон

Суддя тримає молоток. Фото: Freepik

У Львові суд виніс вирок у справі військовослужбовця Збройних сил України, обвинуваченого в організації незаконного перетину державного кордону України. Однак під час судового розгляду було доведено, що чоловік не мав реальної змоги організувати виїзд, натомість ошукав потерпілого на велику суму.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як встановив суд, у січні 2024 року обвинувачений, який є мешканецем Червонограда та проходить службу у ЗСУ, під час зустрічі в місті повідомив чоловіку, що може організувати його нелегальний виїзд за кордон у Закарпатській області за 10 000 доларів США. За версією слідства, 5 лютого 2024 року обвинувачений приїхав до Львова та отримав зазначену суму з фальшивих доларів з рук в руки, після чого був затриманий поліцією.

Спочатку дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 3 ст. 332 КК України як організацію незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів. Проте під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, але в шахрайстві — повідомив, що хотів надурити чоловіка і насправді не мав жодних реальних можливостей переправити його за кордон. Також він сказав, що придумав усю схему, орієнтуючись на інформацію із соцмереж. Його метою було лише заволодіння грошима.

Покази обвинуваченого узгоджувалися зі свідченнями потерпілого, який підтвердив, що познайомився з фігурантом через таксиста, а потім отримував від нього інструкції щодо перетину кордону в обхід пунктів пропуску. Свідок розповів про домовлену передачу коштів і подальшу зустріч у Львові, де він передав гроші перед поїздкою в Ужгород. Саме в цей момент обвинуваченого затримали.

Інші свідки також підтвердили, що в авто справді передавались кошти, а обвинувачений не мав наміру виконувати жодного реального маршруту. Під час обшуку у його машині знайшли підготовлені фальшиві купюри, телефон і речі пасажирів.

Суд, оцінивши всі надані стороною обвинувачення докази, дійшов висновку, що обвинувачений не мав співучасників, не володів засобами для організації перетину кордону та не мав реального плану дій. Його метою було лише отримання грошей.

З огляду на відсутність реального наміру організовувати незаконний виїзд, суд визнав обвинуваченого винним не в організації нелегального перетину кордону, а у шахрайстві — ч. 4 ст. 190 КК України. За вироком, йому призначено 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі судили військовослужбовця, який самовільно покинув службу та не повертався до війська 1,5 роки.

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