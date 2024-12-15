В Малехове на СТО обнаружили неоформленных работников, владельца судили

Во Львове судили владельца СТО, не оформлявшего работников
Во Львове судили владельца автомобильного сервиса. В его компании работали трое неоформленных сотрудников.
Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на решение Жовковского райсуда Львовской области.
Детали дела
В конце октября контролирующие органы провели внеплановую проверку на автосервисе NRG Automotive в селе Малехов вблизи Львова.
Там обнаружили трех сотрудников, которые не были трудоустроены — администратор и двое автомехаников. По их словам, они проходят стажировку, а потому официально не трудоустроены.
В то же время из данных реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда стало известно, что владелец автосервиса не использовал задекларированный труд наемных работников.
Решение суда
Поэтому суд признал предпринимателя виновным в нарушении законодательства о труде и назначил ему штраф в размере 8500 гривен. Также он должен уплатить 1605 гривен судебного сбора.
Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который вызвал полицию на работников ТЦК и СП, вручивших ему повестку.
Также в Тернопольской области мужчина не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть, его судили.
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