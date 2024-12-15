У Малехові на СТО виявили неоформлених працівників, власника судили

У Львові судили власника СТО, який не оформляв працівників
У Львові судили власника автомобільного сервісу. У його компанії працювали троє неоформлених співробітників.
Про це пише ZAXID.NET з посиланням на рішення Жовківського районного суду Львівської області.
Деталі справи
Наприкінці жовтня контролюючі органи провели позапланову перевірку на автосервісі NRG Automotive у селі Малехів поблизу Львова.
Там виявили трьох співробітників, які не були працевлаштовані — адміністратор та двоє автомеханіків. За їхніми словами, вони проходять стажування, а тому офіційно не працевлаштовані.
Водночас з даних реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду стало відомо, що власник автосервісу не використовував задекларовану працю найманих працівників.
Рішення суду
Тому суд визнав підприємця винним у порушенні законодавства про працю та призначив йому штраф у розмірі 8 500 гривень. Також він має сплатити 1 605 гривень судового збору.
Нагадаємо, у Хмельницькій області судили чоловіка, який викликав поліцію на працівників ТЦК та СП, які вручили йому повістку.
Також у Тернопільській області чоловік не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину, його судили.
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