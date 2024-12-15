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У Львові судили власника СТО, який не оформляв працівників

15 грудня 2024 21:43
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Малехові на СТО виявили неоформлених працівників, власника судили
Автосервіс біля Львова. Фото: motointegrator
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові судили власника автомобільного сервісу. У його компанії працювали троє неоформлених співробітників.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на рішення Жовківського районного суду Львівської області.

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Деталі справи

Наприкінці жовтня контролюючі органи провели позапланову перевірку на автосервісі NRG Automotive у селі Малехів поблизу Львова.

Там виявили трьох співробітників, які не були працевлаштовані — адміністратор та двоє автомеханіків. За їхніми словами, вони проходять стажування, а тому офіційно не працевлаштовані.

Водночас з даних реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду стало відомо, що власник автосервісу не використовував задекларовану працю найманих працівників.

Рішення суду

Тому суд визнав підприємця винним у порушенні законодавства про працю та призначив йому штраф у розмірі 8 500 гривень. Також він має сплатити 1 605 гривень судового збору. 

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили чоловіка, який викликав поліцію на працівників ТЦК та СП, які вручили йому повістку.

Також у Тернопільській області чоловік не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину, його судили.

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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