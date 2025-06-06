Водитель трамвая сбил женщину с внуком во Львове - решение суда

Во Львове судили водителя трамвая, который сбил женщину с внуком
Во Львове судили водителя трамвая, который сбил женщину с внуком. Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Так, в октябре 2024 года на улице Княгини Ольги во Львове трамвай №3 наехал на 44-летнюю женщину на перекрестке с улицы Бойчука. В то время она переходила пешеходный переход вместе с внуком. Женщина получила политравму и была госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию.
В то же время ребенок, возраст которого тогда составлял год и 10 месяцев, получил острую реакцию на стресс и закрытую черепно-мозговую травму. Правоохранители установили, что на момент наезда 50-летний водитель трамвая находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Решение суда
Во время суда мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что возместил потерпевшей 100 тысяч гривен.
По его словам, он отвлекся от управления, поэтому несвоевременно обнаружил пешехода, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.
Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на шесть лет. Также с него взыщут 23,6 тысячи гривен за проведение судебных экспертиз.
Кроме того, с коммунального предприятия "Львовэлектротранс" взыщут 600 тысяч гривен моральной компенсации.
Напомним, в Харькове судили экс-директора предприятия, которое вывозило навоз на земельный участок.
А в Хмельницком под суд предстала женщина, которая наехала на работника ТЦК.
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