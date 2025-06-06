Водій трамвая збив жінку з онуком у Львові — рішення суду

Трамвай, який збив жінку. Фото: Нацполіція

У Львові судили водія трамвая, який збив жінку з онуком. Він перебував в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, у жовтні 2024 року на вулиці Княгині Ольги у Львові трамвай №3 наїхав на 44-річну жінку на перехресті з вулиці Бойчука. В той час вона переходила пішохідний перехід разом з онуком. Жінка дістала політравму та була ушпиталена в тяжкому стані до реанімації.

Водночас дитина, вік якої тоді становив рік та 10 місяців, отримала гостру реакцію на стрес та закриту черепно-мозкову травму. Правоохоронці встановили, що на момент наїзду 50-річний водій трамвая перебував у стані алкогольного та наркотичного спʼяніння.

Рішення суду

Під час суду чоловік повністю визнав свою провину та розповів, що відшкодував потерпілій 100 тисяч гривень.

За його словами, він відволікся від керування, тому несвоєчасно виявив пішохода, яка рухалася нерегульованим пішохідним переходом.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на шість років. Також з нього стягнуть 23,6 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

Крім того, з комунального підприємства "Львівелектротранс" стягнуть 600 тисяч гривень моральної компенсації.

Нагадаємо, у Харкові судили ексдиректора підприємства, яке вивозило гній на земельну ділянку.

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