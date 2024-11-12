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Во Львове судили женщину, которая лайкала фото с военными РФ

12 ноября 2024 10:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове за глорификацию России судили женщину - детали
Сыховский районный суд. Фото: пресс-служба суда
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове судили женщину, которая восхваляла вооруженную агрессию России против Украины в социальных сетях. Также она отправляла данные сестре из Москвы о ракетных ударах по городу.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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Детали дела

Так, женщина была зарегистрирована в российской соцсети "Одноклассники", где распространила фото мужчины в российской военной форме с георгиевской лентой на рукаве. Под сообщением была подпись на русском языке, которая восхваляла войска РФ и вооруженную агрессию против Украины, которая была начата в 2014 году.

Также она ставила "класс" на пост, в котором "просят все каналы России не показывать развлекательные программы во время СВО в Украине".

Кроме того, у нее на телефоне была обнаружена переписка с российским номером, где она в 2022 году сообщала об осуществлении ракетных ударов по Львову, отмечая военные объекты, другие возможные места хранения оружия и военной техники.

Решение суда

Во время суда женщина признала свою вину и объяснила, что в российской соцсети была зарегистрирована, чтобы наблюдать за родственниками, проживающими в других странах.

Также она заверила, что свои репостами не отдавала предпочтение военному РФ, а лишь тому факту, что отец вернулся домой, к семье. Женщина объяснила, что у нее плохое зрение и могла случайно распространить картинку с российским военным, не рассмотрев его форму.

Обвиняемая перевела 5000 гривен на нужды ВСУ и удалила "Одноклассники".

Относительно переписок с российским номером она уточнила, что это ее сестра, проживающая в Москве. Она не владеет информацией о размещении оружия и военной техники и не смогла объяснить, почему сообщала сестре о ракетных ударах.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде одного года и месяца лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, в Киеве судили мужчину, укравшего самокат частной компании во время комендантского часа.

Также мы писали, что в Киеве у военнослужащего украли телефон с рук и сдали в ломбард.

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