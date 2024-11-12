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У Львові судили жінку, яка лайкала фото з військовими РФ

12 листопада 2024 10:11
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові за глорифікацію Росії судили жінку — деталі
Сихівський районний суд. Фото: пресслужба суду
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові судили жінку, яка вихваляла збройну агресію Росії проти України в соціальних мережах. Також вона відправляла дані сестрі з Москви про ракетні удари по місті.

Про це свідчать дані Опендатаботу.

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Деталі справи

Так, жінка була зареєстрованою у російській соцмережі "Однокласники", де поширила фото чоловіка у російській військовій формі з георгіївською стрічкою на рукаві. Під дописом був підпис російською мовою, який вихваляв війська РФ та збройну агресію проти України, яка була розпочата у 2014 році.

Також вона ставила "клас" на допис, в якому "просять всі канали Росії не показувати розважальні програми під час СВО в Україні".

Крім того, у неї на телефоні було виявлене листування з російським номером, де вона у 2022 році повідомляла про здійснення ракетних ударів по Львову, зазначаючи військові об'єкти, інші можливі місця зберігання зброї та військової техніки.

Рішення суду

Під час суду жінка визнала свою провину та пояснила, що в російській соцмережі була зареєстрована, аби спостерігати за родичами, які проживають в інших країнах.

Також вона запевнила, що своїми репостами не надавала перевагу військовому РФ, а лише тому факту, що батько повернувся додому, до сім`ї. Жінка пояснила, що має поганий зір та могла випадково поширити картинку з російським військовим, не роздивившись його форму.

Обвинувачена переказала 5000 гривень на потреби ЗСУ та видалила "Однокласники". 

Стосовно листувань з російським номером, вона уточнила, що це її сестра, яка проживає у Москві. Вона не володіє інформацією про розміщення зброї та військової техніки та водночас не змогла пояснити, чому повідомляла сестрі про ракетні удари. 

Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді одного року та одного місяця позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який вкрав самокат приватної компанії під час комендантської години.

Також ми писали, що у Києві у військовослужбовця вкрали телефон з рук та здали в ломбард.

суд судові рішення російські війська війна в Україні Львів

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