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Во Львове будут судить двух боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые стали "полицейскими" при оккупантах

23 января 2024 13:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове будут судить двух боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые стали "полицейскими" при оккупантах
Боевики РФ на танке Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове будут судить двух участников "ДНР" и "ЛНР", которым инкриминируют государственную измену. Они добровольно перешли на сторону неприятеля и стали работниками "народной милиции" при оккупантах.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Во Львове будут судить участников "ЛНР" и "ДНР"

Отмечается, что один из обвиняемых — житель Донецка. Он воевал в составе 114-го батальона "народной милиции" террористической организации "ДНР" и исполнял обязанности стрелка. Кроме того, боевик обеспечивал безопасность мест пребывания вооруженных сил РФ в Донецкой области.

Другой боевик — житель Луганщины. Сначала он воевал в составе одной из бригад армии РФ, а позже перешел в незаконное вооруженное формирование "народной милиции" террористической организации "ЛНР".

Оба обвиняемых в июле 2023 года взяли в плен на территории Донецкой области.

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Обвиняемые боевики. Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, в Украине сообщили о подозрении двум участникам ЛНР, которые пытали украинцев во время оккупации Харьковской области. В застенки свозили тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами и "выбивали" из них информацию.

Также мы писали, что Украина знает около 1500 коллаборантов с оккупированных территорий, которые сотрудничают с Россией. В будущем за предательство они будут отвечать перед украинским законом.

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