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У Львові судитимуть двох бойовиків "ЛНР" та "ДНР", які стали "поліцейськими" при окупантах

23 січня 2024 13:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові судитимуть двох бойовиків "ЛНР" та "ДНР", які стали "поліцейськими" при окупантах
Бойовики РФ на танку. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові судитимуть двох часників "ДНР" та "ЛНР", яким інкримінують державну зраду.  Вони добровільно перейшли на бік ворога та стали працівниками "народної міліції" при окупантах.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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У Львові судитимуть часників "ЛНР" та "ДНР"

Зазначається, що один з обвинувачених — мешканець Донецька. Він воював у складі 114 батальйону "народної міліції" терористичної організації "ДНР" та виконував обов'язки стрільця. Окрім цього, бойовик забезпечував безпеку місць перебування збройних сил РФ на Донеччині. 

Інший бойовик — мешканець Луганщини. Спочатку він воював у складі однієї з бригад армії РФ, а пізніше перейшов до незаконного збройного формування "народної міліції" терористичної організації "ЛНР". 

Обох обвинувачених у липні 2023 року взяли у полон на території Донецької області.

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Обвинувачені бойовики. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Україні повідомили про підозру двом учасникам "ЛНР", які катували українців під час окупації Харківської області. У катівні звозили тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами та "вибивали" з них інформацію.

Також ми писали, що Україна знає про близько 1500 колаборантів з окупованих територій, які співпрацюють з Росією. У майбутньому за зраду вони будуть відповідати перед українським законом.

ЛНР
ДНР
війна
суд
правосуддя
Львів
Львівська область
військові
бойовики
Кримінал

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