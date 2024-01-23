У Львові судитимуть двох бойовиків "ЛНР" та "ДНР", які стали "поліцейськими" при окупантах

Бойовики РФ на танку. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Львові судитимуть двох часників "ДНР" та "ЛНР", яким інкримінують державну зраду. Вони добровільно перейшли на бік ворога та стали працівниками "народної міліції" при окупантах.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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У Львові судитимуть часників "ЛНР" та "ДНР"

Зазначається, що один з обвинувачених — мешканець Донецька. Він воював у складі 114 батальйону "народної міліції" терористичної організації "ДНР" та виконував обов'язки стрільця. Окрім цього, бойовик забезпечував безпеку місць перебування збройних сил РФ на Донеччині.

Інший бойовик — мешканець Луганщини. Спочатку він воював у складі однієї з бригад армії РФ, а пізніше перейшов до незаконного збройного формування "народної міліції" терористичної організації "ЛНР".

Обох обвинувачених у липні 2023 року взяли у полон на території Донецької області.

Обвинувачені бойовики. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Україні повідомили про підозру двом учасникам "ЛНР", які катували українців під час окупації Харківської області. У катівні звозили тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами та "вибивали" з них інформацію.

Також ми писали, що Україна знає про близько 1500 колаборантів з окупованих територій, які співпрацюють з Росією. У майбутньому за зраду вони будуть відповідати перед українським законом.