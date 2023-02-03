Врач-психиатрина требовала взятку у военнослужащего Вооруженных сил Украины

Во Львове будут судить врача

Врач-психиатр медицинского учреждения Львова потребовала взятку у военнослужащего Вооруженных сил Украины за выдачу за выдачу медицинской справки.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Свою услугу по выдаче выписочного эпикриза врач оценил в 200 долларов.

"При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры города Львова направлен в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра медицинского учреждения Львова по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды", — отметили в прокуратуре.

Ранее Галицкий райсуд Львова признал мужчину виновным в осквернении памятника Степану Бандере во Львове на улице Митролита Ангеловича, 34. Суд назначил курсанту 4 года лишения свободы условно, с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 1 год.

Напомним, ранее мы писали, что на Буковине разоблачили частную клинику, которая присваивала миллионы от НСЗУ. По данным следствия, в течение 2022 года врачи вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения об услугах, которые на самом деле заведение не предоставляло.

Работники Службы безопасности Украины заблокировали в государственном предприятии "Укринтеравтосервис" коррупционную схему. Там наладили незаконную выдачу разрешений для компаний-перевозчиков. Беспрепятственные грузоперевозки в Евросоюз и другие государства европейского континента стоили от 1,5 до 6 тысяч долларов.