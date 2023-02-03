Лікарка-психіатриня вимагала хабар у військовослужбовця Збройних сил України

У Львові судитимуть лікарку

Лікарка-психіатриня медичної установи Львова вимагала хабар у військовослужбовця Збройних сил України за видачу за видачу медичної довідки.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Свою послугу із видачі виписного епікризу лікарка оцінила у 200 доларів.

"За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-психіатра медичної установи Львова за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди", — зазначили в прокуратурі.

Раніше Галицький райсуд Львова визнав чоловіка винним в оскверненні пам’ятника Степану Бандері, що у Львові на вулиці Митролита Ангеловича, 34. Суд призначив курсанту 4 роки позбавлення волі умовно, зі звільненням від відбуття покарання з випробуванням на 1 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали що на Буковині викрили приватну клініку, яка привласнювала мільйони від НСЗУ. За даними слідства, упродовж 2022 року лікарі вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про послуги, які насправді заклад не надавав.

Додамо, працівники Служби безпеки України заблокували у державному підприємстві "Укрінтеравтосервіс" корупційну схему. Там налагодили незаконну видачу дозволів для компаній-перевізників. Безперешкодне вантажоперевезення у Євросоюз та інші держави європейського континенту коштувало від 1,5 до 6 тисяч доларів.