Во Львове будут судить женщину, которая выманивала у киевлян деньги за аренду несуществующего жилья
Во Львове будут судить 47-летнюю женщину, которая выманивала у людей деньги якобы за аренду квартиры. Ей грозит заключение от 4 до 5 лет.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Во Львове женщина выманивала деньги якобы за аренду жилья
Отмечается, что злоумышленница создала ложные объявления о сдаче в аренду квартиры в Киеве и разместила их на нескольких сайтах и в Интернете. На самом деле жилья у нее не было. Денежные средства, которые ей присылали в качестве предоплаты, женщина присваивала себе.
Так, правоохранители зафиксировали четыре таких случая мошеннической деятельности фигурантки. Она незаконно завладела 9 тысячами гривен.
Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Женщине грозит заключение от 4 до 5 лет.
Напомним, цены на аренду квартир в Украине значительно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.
Добавим, уже более месяца в Киеве не работают шесть станций метрополитена, внезапно закрытые из-за подтопления. Это повлекло за собой нагрузку на дорогах, а вот сфера недвижимости, наоборот, разгрузилась, ведь Голосеевский район уже не так привлекателен для арендаторов.
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