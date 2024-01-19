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Во Львове будут судить женщину, которая выманивала у киевлян деньги за аренду несуществующего жилья

19 января 2024 16:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове будут судить женщину, которая выманивала у киевлян деньги за аренду несуществующего жилья
Ключи от квартиры в руках. Фото иллюстративное: прокуратура Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове будут судить 47-летнюю женщину, которая выманивала у людей деньги якобы за аренду квартиры. Ей грозит заключение от 4 до 5 лет.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Во Львове женщина выманивала деньги якобы за аренду жилья

Отмечается, что злоумышленница создала ложные объявления о сдаче в аренду квартиры в Киеве и разместила их на нескольких сайтах и в Интернете. На самом деле жилья у нее не было. Денежные средства, которые ей присылали в качестве предоплаты, женщина присваивала себе.

Так, правоохранители зафиксировали четыре таких случая мошеннической деятельности фигурантки. Она незаконно завладела 9 тысячами гривен.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Женщине грозит заключение от 4 до 5 лет.

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Информация о преступной деятельности. Фото: скриншот

Напомним, цены на аренду квартир в Украине значительно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.

Добавим, уже более месяца в Киеве не работают шесть станций метрополитена, внезапно закрытые из-за подтопления. Это повлекло за собой нагрузку на дорогах, а вот сфера недвижимости, наоборот, разгрузилась, ведь Голосеевский район уже не так привлекателен для арендаторов.

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Львов
афера
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