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У Львові судитимуть жінку, яка видурювала у киян гроші за оренду житла, якого не існувало

19 січня 2024 16:59
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Козюк Тетяна
редактор
У Львові судитимуть жінку, яка видурювала у киян гроші за оренду житла, якого не існувало
Ключі від квартири в руках. Фото ілюстративне: прокуратура Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові судитимуть 47-річну жінку, яка видурювала у людей гроші нібито за оренду квартири. Їй загрожує ув'язнення від 4 до 5 років.

Про це повідомили у поліції Львівської області

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Зазначається, що зловмисниця створила неправдиві оголошення про здачу в оренду квартири в Києві та розмістила їх на декількох сайтах і Інтернеті. Насправді помешкання у неї не було. Кошти, які їй надсилали як передоплату, жінка привласнювала собі. 

Так, правоохоронці зафіксували чотири таких випадки шахрайської діяльності фігурантки. Вона незаконно заволоділа 9 тисячами гривень. 

Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує ув'язнення від 4 до 5 років.

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Інформація про злочинну діяльність. Фото: скриншот

Нагадаємо, ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися.

Додамо, вже понад місяць у Києві не працюють шість станцій метрополітену, які були раптово закриті через підтоплення. Це спричинило навантаження на дорогах, а от сфера нерухомості, навпаки, розвантажилася, адже Голосіївський район вже не такий привабливий для орендарів. 

квартири
Львів
афера
Львівська область
шахрайство
жінки
оренда

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