У Львові судитимуть жінку, яка видурювала у киян гроші за оренду житла, якого не існувало

Ключі від квартири в руках. Фото ілюстративне: прокуратура Києва

У Львові судитимуть 47-річну жінку, яка видурювала у людей гроші нібито за оренду квартири. Їй загрожує ув'язнення від 4 до 5 років.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Зазначається, що зловмисниця створила неправдиві оголошення про здачу в оренду квартири в Києві та розмістила їх на декількох сайтах і Інтернеті. Насправді помешкання у неї не було. Кошти, які їй надсилали як передоплату, жінка привласнювала собі.

Так, правоохоронці зафіксували чотири таких випадки шахрайської діяльності фігурантки. Вона незаконно заволоділа 9 тисячами гривень.

Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує ув'язнення від 4 до 5 років.

Інформація про злочинну діяльність. Фото: скриншот

Нагадаємо, ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися.

Додамо, вже понад місяць у Києві не працюють шість станцій метрополітену, які були раптово закриті через підтоплення. Це спричинило навантаження на дорогах, а от сфера нерухомості, навпаки, розвантажилася, адже Голосіївський район вже не такий привабливий для орендарів.