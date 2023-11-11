Во Львове священника из-за пьяной езды отстранили от служения

Остановка священника на дороге. Фото: скриншот

Во Львове священника, который ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения, отстранили от служения. Кроме того, суд назначил наказание в размере 17 тыс. грн штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда, передает zahid.net.

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Наказание для священника, ездящего пьяным

Как известно, суд назначил наказание в размере 17 тыс. грн штрафа для священника Юрия Сенчука, который ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Украинская греко-католическая церковь также отстранила его от служения до апреля 2024 года. Также суд отдельно рассматривает дело за пьяную езду.

Что предшествовало

В начале октября патрульные остановили на улице Пидгородской пьяного священника. Патрульные предложили пройти водителю проверку на состояние опьянения. Он согласился, но всячески хитрил во время прохождения теста. С "энной" попытки ему удалось продуть устройство Drager, результат — 1,26 промилле.

"Во время составления протоколов за нетрезвое управление водитель говорил, что едет после литургии и несколько раз предлагал взятку полицейским. Когда правоохранители отказывались, он каждый раз предлагал больше. На предупреждение об уголовной ответственности мужчины не реагировали", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Киевской области пьяный водитель сбил женщину с ребенком. В результате ДТП 75-летняя местная жительница погибла на месте, а ее шестилетнего внука с телесными повреждениями госпитализировали.