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У Львові священника через п’яну їзду усунули від служіння

11 листопада 2023 16:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові священника через п’яну їзду усунули від служіння
Зупинка священника на дорозі. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові, священника, який їздив за кермом у стані алкогольного сп'яніння, відсторонили від служіння. Окрім того, суд призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

Про це йдеться у вироку суду, передає zahid.net.

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Покарання для священника, який їздить п'яним 

Як відомо, суд призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу для священника Юрія Сенчука, який їздив за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Окрім того, Українська греко-католицька церква також усунула його від служіння до квітня 2024 року. Також суд окремо розглядає справу за п'яну їзду.

Що передувало 

На початку жовтня патрульні зупинили на вулиці Підміській п'яного священника. Патрульні запропонували пройти водієві перевірку на стан сп’яніння. Він погодився, але всіляко хитрував під час проходження тесту. З "енної" спроби йому таки вдалося продути пристрій Drager, результат — 1,26 проміле. 

"Під час складання протоколів за нетверезе керування водій казав, що їде після літургії та декілька раз пропонував хабар поліцейським. Коли правоохоронці відмовлялись, він кожен раз пропонував більше. На попередження про кримінальну відповідальність чоловіки не зважали", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно у Київській області п'яний водій збив жінку з дитиною. Внаслідок ДТП 75-річна місцева мешканка загинула на місці, а її шестирічного онука з тілесними ушкодженнями ушпиталили. 

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