Прогноз погоды во Львове и области на завтра, 23 октября

Во Львове и области завтра будет облачно — детали от синоптиков
Погода во Львове и области в среду, 23 октября, облачно с прояснениями. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15 °С.
Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.
Погода на Львовщине 23 октября
Во Львовской области завтра облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман.
Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, а днем +10...+15 °С.
Во Львове ночью температура будет колебаться около +4...+6 °С, а днем воздух прогреется до +12...+14 °С.
Гидрологическая ситуация на Львовщине
Во Львовской области завтра на реках будет наблюдаться незначительный спад уровней воды и дальнейшее снижение водности.
Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасном ветре завтра.
Также мы писали, что в Одессе завтра будет относительно тепло — температура воздуха днем поднимется до +17 °C.
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