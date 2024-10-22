Прогноз погоды во Львове и области на завтра, 23 октября

Облачная погода. Иллюстративное фото: REUTERS

Погода во Львове и области в среду, 23 октября, облачно с прояснениями. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15 °С.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 23 октября

Во Львовской области завтра облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, а днем +10...+15 °С.

Во Львове ночью температура будет колебаться около +4...+6 °С, а днем воздух прогреется до +12...+14 °С.

Скриншот поста Львовского РЦГМ

Гидрологическая ситуация на Львовщине

Во Львовской области завтра на реках будет наблюдаться незначительный спад уровней воды и дальнейшее снижение водности.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасном ветре завтра.

Также мы писали, что в Одессе завтра будет относительно тепло — температура воздуха днем поднимется до +17 °C.