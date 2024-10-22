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У Львові та області завтра буде хмарно — деталі від синоптиків

22 жовтня 2024 19:30
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Львові та області на завтра, 23 жовтня
Хмарна погода. Ілюстративне фото: REUTERS
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Львові та області у середу, 23 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +10...+15 °С.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

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У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман.

Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, а вдень +10...+15 °С.

У Львові вночі температура коливатиметься близько +4...+6 °С, а вдень повітря прогріється до +12...+14 °С.

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Скриншот допису Львіського РЦГМ

Гідрологічна ситуація на Львівщині

У Львівській області наступної доби на річках спостерігатиметься незначний спад рівнів води та подальше зниження водності.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечний вітер завтра.

Також ми писали, що в Одесі завтра буде відносно тепло — температура повітря вдень підніметься до +17 °C. 

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