Прогноз погоди у Львові та області на завтра, 23 жовтня

Хмарна погода. Ілюстративне фото: REUTERS

Погода у Львові та області у середу, 23 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +10...+15 °С.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Львівщині 23 жовтня

У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман.

Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, а вдень +10...+15 °С.

У Львові вночі температура коливатиметься близько +4...+6 °С, а вдень повітря прогріється до +12...+14 °С.

Скриншот допису Львіського РЦГМ

Гідрологічна ситуація на Львівщині

У Львівській області наступної доби на річках спостерігатиметься незначний спад рівнів води та подальше зниження водності.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечний вітер завтра.

Також ми писали, що в Одесі завтра буде відносно тепло — температура повітря вдень підніметься до +17 °C.