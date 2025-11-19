Взрывы во Львове и Тернополе 19 ноября — что известно

Во Львове и Тернополе утром 19 ноября прозвучала серия мощных взрывов. Города находятся под ракетной атакой со стороны России.

В Воздушных силах ВСУ сообщают о пролете крылатых ракет в регионах.

По информации Воздушных сил, большинство крылатых ракет, которые применил враг, держали западный курс.

Во Львове в результате атаки поднялся пожар в одном из районов города и виднеется густой дым.

"Этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", — сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

В Тернополе российские войска нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке. В результате атаки уничтожена часть верхних этажей, из здания поднимается густой дым. На месте работают спасатели, информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, жители Львова сообщают о проблемах с электроснабжением после взрывов. Часть города осталась без света.

Напомним, воздушная тревога объявлена по свой территории Украины — враг наносит массированные удары по стране. Под ударом находятся Львовская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Тернопольская и Харьковская области.