Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове и Тернополе снова раздаются громкие взрывы

Во Львове и Тернополе снова раздаются громкие взрывы

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 07:49
обновлено: 08:28
Взрывы во Львове и Тернополе 19 ноября — что известно
Львов после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Тернополе утром 19 ноября прозвучала серия мощных взрывов. Города находятся под ракетной атакой со стороны России.

В Воздушных силах ВСУ сообщают о пролете крылатых ракет в регионах.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на запад Украины

По информации Воздушных сил, большинство крылатых ракет, которые применил враг, держали западный курс.

Во Львове в результате атаки поднялся пожар в одном из районов города и виднеется густой дым.

"Этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", — сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

В Тернополе российские войска нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке. В результате атаки уничтожена часть верхних этажей, из здания поднимается густой дым. На месте работают спасатели, информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, жители Львова сообщают о проблемах с электроснабжением после взрывов. Часть города осталась без света.

Напомним, воздушная тревога объявлена по свой территории Украины — враг наносит массированные удары по стране. Под ударом находятся Львовская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Тернопольская и Харьковская области.

Как сообщалось ранее, ночью громкие взрывы слышали жители Ивано-Франковска.

А также стало известно, что в ночь на 19 ноября российские оккупанты атаковали жилые кварталы в Харькове.

Львов взрыв Тернополь обстрелы война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации