Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Реклама
Реклама
Головна Львів У Львові та Тернополі знову лунають гучні вибухи

У Львові та Тернополі знову лунають гучні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 07:49
Оновлено: 08:20
Вибухи у Львові та Тернополі 19 листопада — що відомо
Львів після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Тернополі вранці 19 листопада пролунала серія потужних вибухів. Міста перебувають під ракетною атакою з боку Росії.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про проліт крилатих ракет в регіонах.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на захід України

За інформацією Повітряних сил, більшість крилатих ракет, які застосував ворога, тримали західний курс.

Реклама

У Львові внаслідок атаки здійнялася пожежа в одному з районів міста та видніється густий дим.

"Цієї ночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих. Системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі", — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Реклама

У Тернополі російські війська завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки знищено частину верхніх поверхів, з будівлі підіймається густий дим. На місці працюють рятувальники, інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, мешканці Львова повідомляють про проблеми з електропостачанням після вибухів. Частина міста залишилася без світла.

Реклама

Нагадаємо, повітряна тривога оголошена по свій території України — ворог завдає масованих ударів по країні. Під ударом перебувають Львівська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Тернопільська та Харківська області.

Як повідомлялося раніше, вночі гучні вибухи чули мешканці Івано-Франківська.

Реклама

А також стало відомо, що в ніч проти 19 листопада російські окупанти атакували житлові квартали у Харкові.

Львів вибух Тернопіль обстріли війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації