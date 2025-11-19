Вибухи у Львові та Тернополі 19 листопада — що відомо

У Львові та Тернополі вранці 19 листопада пролунала серія потужних вибухів. Міста перебувають під ракетною атакою з боку Росії.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про проліт крилатих ракет в регіонах.

За інформацією Повітряних сил, більшість крилатих ракет, які застосував ворога, тримали західний курс.

У Львові внаслідок атаки здійнялася пожежа в одному з районів міста та видніється густий дим.

"Цієї ночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих. Системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі", — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Тернополі російські війська завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки знищено частину верхніх поверхів, з будівлі підіймається густий дим. На місці працюють рятувальники, інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, мешканці Львова повідомляють про проблеми з електропостачанням після вибухів. Частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, повітряна тривога оголошена по свій території України — ворог завдає масованих ударів по країні. Під ударом перебувають Львівська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Тернопільська та Харківська області.