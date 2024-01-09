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Во Львове таксист Bolt отказался везти военного на костылях

9 января 2024 14:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове таксист Bolt отказался везти военного на костылях
Водитель службы такси Bolt. Фото: bolt.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове водитель службы такси Bolt отказался везти военного, узнав, что ветеран передвигается на костылях. Мужчина долгое время ждал машину на морозе, а таксист после разговора с ним отменил заказ.

Об этом сообщил военный Андрей Мочурада.

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Во Львове таксист Bolt отказался везти военного

"Bolt это эталон хамства, скотства и тотального не желания компании влиять на водителей!! Как вам вариант когда я водителю сообщил что на костылях, спрашиваю где он запарковался, потому что не вижу его, а в ответ — "там где все таксисты", бросает трубку, хомит минут 4 что он приехал, но говорит где он, и отменяет заказ", — говорится в сообщении.

После инцидента военный подал жалобу в службу поддержки сервиса. Впрочем, как сообщили в Bolt, результаты рассмотрения не сообщат, а пока идет рассмотрение ситуации, аккаунт ветерана заблокировали.

"Это такое отношение к ветеранам? Может начать ваших водителей учить вежливости народным методом? 10 крайних поездок, только 1 водитель не хамил. Кстати, все призывного возраста", — добавил военный.

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Пост военного. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".

Еще раньше в Харькове водитель службы такси Bolt нагрубил пассажирке, которая попросила выключить музыку российского исполнителя. После этого у них возник разговор, в котором мужчина отрицал существование Украины и назвал ее "страной 404".

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