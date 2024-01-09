У Львові таксист Bolt відмовився везти військового на милицях

Водій служби таксі Bolt. Фото: bolt.ua

У Львові водій служби таксі Bolt відмовився везти військового, дізнавшись, що ветеран пересувається на милицях. Чоловік тривалий час чекав машину на морозі, а таксист після розмови з ним скасував замовлення.

Про це повідомив військовий Андрій Мочурада.

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У Львові таксист Bolt відмовився везти військового

"Bolt це еталон хамства, бидляцтва і тотального не бажання компанії впливати на водіїв!! Як вам варіант коли я водію повідомив шо на милицях, питаю де він запаркувався, бо не бачу його, а у відповідь — "там де всі таксисти", кидає трубку, хамить хвилин 4 що він приїхав, але на каже де він, і скасовує замовлення", — йдеться у повідомленні.

Після інциденту військовий подав скаргу в службу підтримки сервісу. Втім, як повідомили у Bolt, результатів розгляду не повідомлять, а поки триває розгляд ситуації, аккаунт ветерана заблокували.

"Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом?? 10 крайніх поїздок, лиш 1 водій не хамив. До речі, всі призовного віку", — додав військовий.

Допис військового. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".

Ще раніше у Харкові водій служби таксі Bolt нагрубив пасажирці, яка попросила вимкнути музику російського виконавця. Після цього у них виникла розмова, у якій чоловік заперечив існування України та назвав її "країною 404".