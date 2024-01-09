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У Львові таксист Bolt відмовився везти військового на милицях

9 січня 2024 14:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові таксист Bolt відмовився везти військового на милицях
Водій служби таксі Bolt. Фото: bolt.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові водій служби таксі Bolt відмовився везти військового, дізнавшись, що ветеран пересувається на милицях. Чоловік тривалий час чекав машину на морозі, а таксист після розмови з ним скасував замовлення. 

Про це повідомив військовий Андрій Мочурада.

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У Львові таксист Bolt відмовився везти військового

"Bolt це еталон хамства, бидляцтва і тотального не бажання компанії впливати на водіїв!! Як вам варіант коли я водію повідомив шо на милицях, питаю де він запаркувався, бо не бачу його, а у відповідь — "там де всі таксисти", кидає трубку, хамить хвилин 4 що він приїхав, але на каже де він, і скасовує замовлення", — йдеться у повідомленні. 

Після інциденту військовий подав скаргу в службу підтримки сервісу. Втім, як повідомили у Bolt, результатів розгляду не повідомлять, а поки триває розгляд ситуації, аккаунт ветерана заблокували. 

"Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом?? 10 крайніх поїздок, лиш 1 водій не хамив. До речі, всі призовного віку", — додав військовий. 

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Допис військового. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".

Ще раніше у Харкові водій служби таксі Bolt нагрубив пасажирці, яка попросила вимкнути музику російського виконавця. Після цього у них виникла розмова, у якій чоловік заперечив існування України та назвав її "країною 404". 

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