Тиктокер из Львова поддерживал РФ — какое наказание избрал для него суд

TikTok на экране смартфона. Фото иллюстративное: pixabay.com

Житель Львова оправдывал российскую агрессию против Украины. Соответствующие видео он распространял в TikTok.

Об этом 1 августа сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Детали дела

По данным следствия, в течение прошлого года фигурант создавал видеоролики, в которых говорил о любви и уважении к россиянам, в частности к президенту РФ Владимиру Путину. Также мужчина поддерживал пребывание российских войск на территории Украины и утверждал, что оккупация украинских территорий была правомерной.

Решение суда

Подсудимого признали виновным в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. За совершенное он проведет семь лет в тюрьме.

Напомним, в Одессе вынесли приговор женщине, которая в прошлом году в октябре вывесила на Европейской площади российский флаг. Нарушительницу признали невменяемой.

Также мы сообщали, что жительница Киевщины сообщила россиянам координаты здания ГУР Минобороны. За государственную измену ее приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества.