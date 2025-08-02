Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове тиктокер оправдывал агрессию РФ — приговор суда

Во Львове тиктокер оправдывал агрессию РФ — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 01:03
Тиктокер из Львова поддерживал РФ — какое наказание избрал для него суд
TikTok на экране смартфона. Фото иллюстративное: pixabay.com

Житель Львова оправдывал российскую агрессию против Украины. Соответствующие видео он распространял в TikTok.

Об этом 1 августа сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в течение прошлого года фигурант создавал видеоролики, в которых говорил о любви и уважении к россиянам, в частности к президенту РФ Владимиру Путину. Также мужчина поддерживал пребывание российских войск на территории Украины и утверждал, что оккупация украинских территорий была правомерной.

Решение суда

Подсудимого признали виновным в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. За совершенное он проведет семь лет в тюрьме.

Напомним, в Одессе вынесли приговор женщине, которая в прошлом году в октябре вывесила на Европейской площади российский флаг. Нарушительницу признали невменяемой.

Также мы сообщали, что жительница Киевщины сообщила россиянам координаты здания ГУР Минобороны. За государственную измену ее приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества.

суд соцсети пропаганда ТикТок Россия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации