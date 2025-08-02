Тиктокер из Львова поддерживал РФ — какое наказание избрал для него суд

Во Львове тиктокер оправдывал агрессию РФ — приговор суда
Житель Львова оправдывал российскую агрессию против Украины. Соответствующие видео он распространял в TikTok.
Об этом 1 августа сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Детали дела
По данным следствия, в течение прошлого года фигурант создавал видеоролики, в которых говорил о любви и уважении к россиянам, в частности к президенту РФ Владимиру Путину. Также мужчина поддерживал пребывание российских войск на территории Украины и утверждал, что оккупация украинских территорий была правомерной.
Решение суда
Подсудимого признали виновным в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. За совершенное он проведет семь лет в тюрьме.
Напомним, в Одессе вынесли приговор женщине, которая в прошлом году в октябре вывесила на Европейской площади российский флаг. Нарушительницу признали невменяемой.
Также мы сообщали, что жительница Киевщины сообщила россиянам координаты здания ГУР Минобороны. За государственную измену ее приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества.
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