Тіктокер зі Львова підтримував РФ — яке покарання обрав для нього суд

TikTok на екрані смартфона. Фото ілюстративне: pixabay.com

Житель Львова виправдовував російську агресію проти України. Відповідні відео він поширював у TikTok.

Про це 1 серпня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Деталі справи

За даними слідства, упродовж минулого року фігурант створював відеоролики, в яких казав про любов і пошану до росіян, зокрема президента РФ Володимира Путіна. Також чоловік підтримував перебування російських військ на території України та стверджував, що окупація українських територій була правомірною.

Рішення суду

Підсудного визнали винним у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. За вчинене він проведе сім років у в'язниці.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок жінці, яка тогоріч у жовтні вивісила на Європейській площі російський прапор. Порушницю визнали неосудною.

Також ми повідомляли, що жителька Київщини повідомила росіянам координати будівлі ГУР Міноборони. За державну зраду її засудили до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна.