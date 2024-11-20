Суд признал, что военнообязанный имеет право оформлять отсрочку по почте

Работники ТЦК. Иллюстрационное фото: УНИАН

Во Львовской области произошел случай нарушения прав гражданина при рассмотрении вопроса о предоставлении ему отсрочки от мобилизации. Районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказался рассмотреть документы военнообязанного.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Суть дела

Районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказался рассмотреть документы военнообязанного, которые тот направил по почте, требуя его личного присутствия. Истец обращался с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации из-за того, что один из его родителей имеет вторую группу инвалидности.

Представитель ТЦК направил мужчине письмо с требованием лично прийти в ТЦК и подать документы. Гражданин не согласился с таким требованием и обратился в суд.

Львовский окружной административный суд установил, что гражданин, подавая документы по почте, выполнил требования по их личной подаче. Суд признал бездействие районного ТЦК и СП противоправным.

Решение суда

Суд обязал ТЦК рассмотреть представленные документы и принять решение о предоставлении или не предоставлении отсрочки.

Вывод суда подтверждает важность соблюдения законных прав граждан, в частности, права на справедливое и своевременное рассмотрение вопроса об отсрочке от мобилизации.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина трижды просил отсрочку от мобилизации, однако не получил ответа от территориального центра комплектования. В результате он подал иск в суд.

А в Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации . Он объяснил свой поступок по возрасту и состоянию здоровья.