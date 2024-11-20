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У Львові ТЦК відмови оформити відстрочку поштою — що вирішив суд

20 листопада 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд визнав, що військовозобов'язаний має право оформлювати відстрочку поштою
Працівники ТЦК. Ілюстраційне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Львівщині стався випадок порушення прав громадянина під час розгляду питання про надання йому відстрочки від мобілізації. Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відмовився розглянути документи військовозобов'язаного. 

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суть справи

Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відмовився розглянути документи військовозобов'язаного, які той надіслав поштою, вимагаючи його особистої присутності. Позивач звертався із заявою про надання відстрочки від мобілізації через те, що один з його батьків має другу групу інвалідності.

Представник ТЦК надіслав чоловіку лист з вимогою особисто прийти у ТЦК та подати документи. Громадянин не погодився з такою вимогою і звернувся до суду.

Львівський окружний адміністративний суд встановив, що громадянин, подаючи документи поштою, виконав вимоги щодо їхнього особистого подання. Суд визнав бездіяльність районного ТЦК та СП протиправною.

Рішення суду

Суд зобов'язав ТЦК розглянути подані документи та ухвалити рішення щодо надання чи не надання відстрочки.

Висновок суду підтверджує важливість дотримання законних прав громадян, зокрема права на справедливий та своєчасний розгляд питання про відстрочку від мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області чоловік тричі просив відстрочку від мобілізації, однак не отримав відповіді від територіального центру комплектування. Внаслідок цього він подав позов до суду.

А на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він пояснив свій вчинок віком та станом здоров’я.

Львів мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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