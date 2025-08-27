Видео
Во Львове в день рождения Ивана Франко умер его правнук

Во Львове в день рождения Ивана Франко умер его правнук

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 14:23
Умер Петр Галущак
Петр Галущак. Фото: Дрогобычский городской совет

На 71-м году жизни, в ночь на 27 августа, умер правнук украинского поэта Ивана Франко Петр Галущак. Символично, что в этот день в 1856 году родился Франко.

Об этом сообщил Департамент по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА.

Читайте также:

Что известно о Петре Галущаке?

"С большой скорбью сообщаем, что в ночь с 26 на 27 августа 2025 года после продолжительной тяжелой болезни на 71 году жизни отошел в вечность Петр Мирославович Галущак  правнук великого Каменяра, украинского гуманиста, поэта и мыслителя Ивана Франко, сын Иванны-"Аси" Франко и Мирослава Галущака", — говорится в сообщении.

галущак
Петр Галущак. Фото: Facebook Галущака

Отмечается, что на протяжении своей жизни Галущак искренне и вдохновенно популяризировал наследие своего прадеда, став живым воплощением лозунга "И Ты — Франко! И Мы все — Франко!". Его деятельность была пронизана любовью к Украине, культуре и памяти.

Напомним, в возрасте 88 лет умер "самый добрый судья" в мире.

Также мы писали, что умер бывший супертяжеловес Бико Ботовамунгу, который дрался со многими известными супертяжеловесами, в том числе Владимиром Кличко.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
