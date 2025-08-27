Відео
Головна Львів У Львові у день народження Івана Франка помер його правнук

У Львові у день народження Івана Франка помер його правнук

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 14:23
Помер Петро Галущак
Петро Галущак. Фото: Дрогобицька міська рада

На 71-му році життя, у ніч проти 27 серпня, помер правнук українського поета Івана Франка Петро Галущак. Символічно, що цього дня у 1856 році народився Франко.

Про це повідомив Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

Що відомо про Петра Галущака?

"Із великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року після тривалої тяжкої недуги на 71 році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак  правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-"Асі" Франко та Мирослава Галущака", — йдеться у повідомленні.

галущак
Правнук Франка Петро Галущак. Фото: Facebook Галущака

Зазначається, що упродовж свого життя Галущак щиро й натхненно популяризував спадщину свого прадіда, ставши живим втіленням гасла "І Ти — Франко! І Ми усі — Франки!". Його діяльність була пронизана любов’ю до України, культури та пам’яті.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
