Помер Петро Галущак

На 71-му році життя, у ніч проти 27 серпня, помер правнук українського поета Івана Франка Петро Галущак. Символічно, що цього дня у 1856 році народився Франко.

Про це повідомив Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

Що відомо про Петра Галущака?

"Із великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року після тривалої тяжкої недуги на 71 році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак — правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-"Асі" Франко та Мирослава Галущака", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж свого життя Галущак щиро й натхненно популяризував спадщину свого прадіда, ставши живим втіленням гасла "І Ти — Франко! І Ми усі — Франки!". Його діяльність була пронизана любов’ю до України, культури та пам’яті.

