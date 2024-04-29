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Во Львове ученики собрали почти 2 млн. грн на школьных ярмарках для ВСУ

29 апреля 2024 11:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове ученики собрали почти 2 млн. грн на школьных ярмарках для ВСУ
Андрей Садовый на школьной ярмарке в Львове. Фото: t.me/andriysadové
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Львовские школьники собрали для Вооруженных сил Украины 1 900 000 грн на благотворительных ярмарках. Дети и родители напекли домашние сладости и собрали такую сумму за пол дня.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Садовый рассказал, что в воскресенье, 28 апреля, родители ученики организовали школьные ярмарки, где собрали почти 2 млн. грн для наших защитников.

"Ученики, учителя, родители еще раз организовали очень хорошее событие, которое произошло одновременно во многих местах Львова. Напекли печенье, налили лимонаду, написали писанки и через пол дня собрали колоссальную сумму, которая пойдет на нужды наших защитников", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Андрея Садового

Напомним, социологи уверяют, чем дольше идет война России против Украины, тем больше украинцев чувствуют усталость и становятся меньше донатить. В то же время за 2023 год уровень поддержки фондов и волонтеров увеличился более чем в три раза по сравнению с первым годом большой войны.

Мы также писали, как собирать деньги на помощь ВСУ, чтобы не заблокировали счет. Украинские граждане часто сталкиваются с блокированием банковских карт при разных обстоятельствах. Такое может случиться во время сбора донатов в поддержку Вооруженных сил Украины. Однако если процедура выполнена в соответствии с требованиями и законами, счет останется активным.

школы
Львов
деньги
армия
благотворительность
ярмарки
школьники

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