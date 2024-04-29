У Львові учні зібрали майже 2 млн грн на шкільних ярмарках для ЗСУ

Андрій Садовий на шкільному ярмарку у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Львівські школярі зібрали для Збройних сил України 1 900 000 грн на благодійних ярмарках. Діти та батьки напекли домашніх солодощів та зібрали таку суму за пів дня.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram в понеділок, 29 квітня.

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Садовий розповів, що у неділю, 28 квітня, на батьки учні організували шкільні ярмарки, де зібрали майже 2 млн грн для наших захисників.

"Учні, вчителі, батьки вкотре організували дуже гарну подію, яка відбулася одночасно в багатьох місцях Львова.

Напекли печива, налили лимонаду, написали писанки і за пів дня зібрали колосальну суму, яка піде на потреби наших захисників", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Андрія Садового

Нагадаємо, соціологи запевняють, чим довше триває війна Росії проти України, тим більше українців відчувають втому та стають менше донатити. Водночас за 2023 рік рівень підтримки фондів та волонтерів збільшився більш ніж утричі порівняно з першим роком великої війни.

Ми також писали, як збирати гроші на допомогу ЗСУ, щоб не заблокували рахунок. Українські громадяни часто стикаються з блокуванням банківських карток за різних обставин. Зокрема, таке може трапитись під час збору донатів на підтримку Збройних сил України. Однак, якщо процедура виконана відповідно до вимог та законів, рахунок залишиться активним.