Во Львове Укрзализныця три года не платит налоги от дохода с паркинга у вокзала, — СМИ

Главный вокзал во Львове. Фото иллюстративное: Lviv Travel

Укрзализныця с 1 июня 2021 по 1 апреля 2024 года не платила сбор за парковку на Дворцовой площади. Два земельных участка неподалеку от главного вокзала Львова находятся в государственной собственности.

Такую информацию предоставили в Главном управлении Государственной налоговой службы во Львовской области в пятницу, 19 апреля, сообщает ZAXID.NET.

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Сбор за парковку относится к местным налогам и сборам и уплачивается по договору между органом местного самоуправления и оператором парковки по месту нахождения земельного участка.

Два земельных участка неподалеку от главного вокзала Львова, которые контролирует Укрзализныця, находятся в государственной собственности.

Тогда депутат от "Европейской солидарности" Елена Пелех просила городского голову Андрея Садового урегулировать вопросы паркинга и стихийной автостанции у вокзала.

"Рядом с главным железнодорожным вокзалом есть два земельных участка, которые находятся в государственной собственности и пользовании Укрзализныци. Один из них используют как паркинг, а другой — как стихийную автостанцию", — сказала тогда Елена Пелех.

Она добавила, что из-за отсутствия свободных мест для парковки львовяне и гости города не могут рассчитывать свое время, и это приводит к опозданию на поезда или автобусы .

"Также поиски паркоместа являются проблемой для людей с инвалидностью и родителей с детьми", — добавила Пелех.

Депутаты также просили обратиться с этой проблемой к премьер-министру и другим должностным лицам, чтобы город и УЗ могли совместно использовать паркинг, чтобы навести там порядок.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что неоднократно поднимал этот вопрос с Укрзализныцей, но это не дало никаких результатов.

После этого 2 апреля 2024 пресс-служба Укрзализныци сообщила об открытии полностью автоматизированного круглосуточного паркинга слева от главного железнодорожного вокзала Львова.

"Паркинг переоборудован в рамках комплексной системной трансформации львовского вокзала", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Там добавили, что автоматическая система сбора оплаты и информационное табло со счетчиком свободных мест гарантируют удобное пользование паркингом для жителей и гостей города. Это обеспечит эффективное пользование площадью и исключит возможность хаотической парковки.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в пятницу, 19 апреля, нанесли массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. В результате вражеской атаки ранены среди железнодорожников, также задерживается ряд поездов.

Последняя неделя принесла сокращение количества вагонов с зерном, которые ежедневно выгружаются в портах Большой Одессы. По данным АО "Укрзализныця", оборот экспорта уменьшился, а количество вагонов с продукцией упало до 1196 единиц.